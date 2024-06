Casa Casuarina, Miami: come visitare la reggia di Versace

Come visitare una delle dimore più famose al mondo, oggi hotel e in passato scena di un omicidio? Scopriamo insieme la villa di Gianni Versace a Miami

Da casa dei sogni a scena di un omicidio, fino a diventare uno degli hotel più belli al mondo. Casa Casuarina, conosciuta come la villa di Versace o ‘Versace Mansion’, come la chiamano a South Beach, Miami, è un luogo visitato ogni anno non solo da turisti facoltosi, ma anche da curiosi e appassionati di arte e moda. L’hotel di lusso, vinto all’asta dal Victor Hotel Group nel 2013, vanta 10 suites e un ristorante italiano chiamato Gianni’s, allestito con cura nell’ex sala da pranzo dello stilista.

Come visitare la famosa reggia di Versace e provare sulla propria pelle quella esperienza di lusso che celebrità quali Jon Bon Jovi, Elton John, Oliver Stone e Madonna hanno vissuto varcando una delle dimore più famose al mondo? In questo articolo spieghiamo ogni cosa: dalla storia della villa a come visitarla durante un viaggio in quest’area glamour degli Stati Uniti.

La storia di Casa Casuarina, la villa di Gianni Versace

Dal gusto eccentrico e stravagante, Gianni Versace acquistò la villa al 1116 di Ocean Drive nel 1992. Con estro creativo e in linea con il suo stile, Versace trasformò quello che inizialmente era un complesso residenziale composto da 24 appartamenti in una reggia di tre piani con suite vista mare e stanze curate in ogni dettaglio. Una curiosità? Le camere da letto sono state arredate con letti talmente grandi da aver bisogno di lenzuola su misura! Per la realizzazione della piscina, caratterizzata da piastrelle in oro 24 carati, del rigoglioso giardino, ricco di statue, mosaici e arredi outdoor, e di una parte della casa, invece, acquistò l’adiacente Art Deco del Revere Hotel.

La villa, squisitamente barocca, è stata creata seguendo lo stile mediterraneo d’ispirazione italiana, mentre la piscina è circondata da palme, un richiamo a Miami e alla città che divenne la sua seconda e ultima casa. Ultima perché fu proprio qui, nel 1997, che Gianni Versace venne assassinato di fronte al cancello della sua dimora, in circostanze mai del tutto chiarite, per mano di Andrew Cunanan. Tutto intorno alla Casa Casuarina si incontrano tantissimi edifici costruiti nella stessa epoca secondo il gusto dominante, detto Streamline Moderne, e ispirato alle macchine più moderne e all’aerodinamica.

Come visitare la villa di Versace

Tra opere d’arte particolari, selezionate con particolare attenzione, e abbondanti richiami alla medusa, logo del marchio Versace, Casa Casuarina affascina i visitatori con la sua eleganza e il lusso sprigionato da ogni angolo. Ma come poterla ammirare dal vivo? Le opzioni sono tre: prenotare un tavolo nel ristorante Gianni’s, soggiornare in una delle meravigliose suite o prenotare un tour speciale della villa.

Il boutique hotel vanta 10 suite e garantiscono un’esperienza unica nel suo genere. La stanza più prestigiosa è sicuramente l’ex camera da letto di Gianni Versace, con le pareti affrescate, un letto double king-size e due balconi affacciati sulla Ocean Drive. Le tariffe? Si parte dagli 800 dollari in su a notte!

Il ristorante, invece, propone piatti ispirati alla cucina mediterranea in un’atmosfera raffinata tra mosaici e scalinate in ferro battuto finemente decorate. L’executive chef di Gianni’s è Valter Mancini che, impiegando il 95% di ingredienti provenienti da fornitori italiani, offre un’esperienza gastronomica di alto livello in uno scenario di pura bellezza.

Casa Casuarina è un patrimonio tutelato dalla Miami Design Preservation League, grazie alla quale è possibile partecipare anche a tour guidati.

La villa sul piccolo schermo

Per chi fosse interessato ad ammirare gli interni della Mansion Versace, ma non ha in programma un viaggio a Miami, può farlo seduto comodamente dal proprio divano. Casa Casuarina, infatti, è stata impiegata come location nella serie tv American Crime Story per raccontare la storia dell’assassinio di Gianni Versace. La produzione, firmata da Ryan Murphy, ha potuto utilizzare gli spazi della villa per girare i 9 episodi della serie dove compare un cast stellare composto da Penelope Cruz nei panni di Donatella Versace ed Édgar Ramírez in quelli di Gianni Versace. Non l’avete ancora vista? Da recuperare subito!