iStock La bellissima spiaggia di Cala Cartoe

Nel Golfo di Orosei, dove la Sardegna si mostra nella sua veste più vera, si cela un piccolo gioiello che sembra resistere al tempo e alla modernità: ecco Cala Cartoe, una spiaggia che incarna il sogno di chi cerca un angolo di quiete dove la natura detta ancora le sue leggi e l’uomo è ospite silenzioso. Nonostante sia facilmente raggiungibile dal vicino centro abitato di Dorgali, conserva l’anima intatta di un paesaggio primitivo, in cui mare, sabbia e macchia mediterranea si fondono in un equilibrio perfetto.

La cala si apre come una mezzaluna di sabbia chiara e sottile, lunga circa 230 metri e larga una quarantina, e il colpo d’occhio che disegna è quello di uno spazio ampio e arioso, delimitato da un paesaggio integro e privo di costruzioni. A fare da cornice, le inconfondibili colline di roccia calcarea e le falesie che si tuffano in acqua e creano quell’atmosfera sospesa e immobile che solo le coste più incontaminate sanno trasmettere.

Un mare che incanta e una natura che profuma di Sardegna

Cala Cartoe non è la classica spiaggia sarda dal bianco accecante: la sabbia si colora di giallo tenue, calda e fine al tatto, mentre il fondale, che degrada con dolcezza, permette di immergersi senza timori e di lasciarsi cullare dal gioco ipnotico della luce che si rifrange sotto il pelo dell’acqua.

Ma è la vegetazione che le regala il tocco più caratteristico: infatti, non si limita a “fare da sfondo” ma invade l’arenile con il profumo inconfondibile del mirto, del lentisco e del ginepro, mentre querce secolari si spingono fino a pochi passi dalla sabbia, angoli d’ombra perfetti per chi un po’ di tregua dal sole cocente.

L’equilibrio tra natura e comfort

Nonostante l’apparente isolamento, si tratta di una spiaggia che ha saputo trovare un equilibrio perfetto tra natura e comfort: è possibile trascorre una giornata al mare senza rinunciare alle comodità essenziali. Poco distante dall’arenile non manca un ampio parcheggio, così come punti ristoro e bar e la possibilità di accedere a una rete wi-fi, seppur a pagamento.

Cala Cartoe è quindi perfetta non solo per chi ama il relax assoluto, ma anche per le famiglie con bambini, che qui possono divertirsi in totale sicurezza, o per gli appassionati di sport acquatici come il surf, lo snorkeling e le immersioni.

Come arrivare

iStock

Raggiungere Cala Cartoe è semplice, soprattutto se paragonato ad altre calette del Golfo di Orosei, spesso accessibili solo dopo lunghe camminate o via mare. Chi arriva in auto deve solo seguire le indicazioni verso il Parco Museo S’Abba Frisca e proseguire fino al termine della strada asfaltata. Oltrepassato un piccolo cancello, una strada sterrata conduce nei pressi della spiaggia.

Per chi invece preferisce arrivare via mare, non mancano le soluzioni: i servizi di noleggio gommoni sono attivi nei porti vicini, mentre i più fortunati potranno scegliere di ancorare la propria imbarcazione nelle acque antistanti la cala, mantenendo però le distanze necessarie a preservare la tranquillità e la sicurezza.

Una spiaggia che sa custodire il proprio segreto

Cala Cartoe, pur trovandosi a un solo chilometro da Cala Gonone e nel pieno della costa orientale sarda, ha saputo preservare la sua identità di luogo intimo e discreto. Non è mai troppo affollata, anche in piena estate, proprio perché la sua bellezza non necessita di clamore per farsi notare.

Il mare trasparente, la sabbia dorata, le rocce scolpite dal vento e il profumo del verde la rendono un piccolo grande tesoro da custodire, un luogo dove ogni giornata si trasforma in un ricordo prezioso.