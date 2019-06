Bečići, la nuova meta mare imperdibile del Montenegro

editato in: da

I primi ad avere scoperto il Montenegro come nuova meta delle vacanze estive sono stati i tedeschi, sempre alla ricerca di destinazioni low cost. Mare bello, cittadine pittoresche, buon cibo e, soprattutto, prezzi bassi. Poi sono arrivati anche gli altri, tra cui anche qualche italiano (per fortuna non troppi).

Ma il Montenegro, nel frattempo, ha aperto degli hotel di lusso (l’ultimo nato è il Falkensteiner Hotels & Residences di un gruppo alberghiero altoatesino). Talmente esclusivi che località come Bečići, per esempio, hanno già ospitato celebrity come Madonna, Brad Pitt, i Rolling Stones, che hanno scelto questi lidi come “buen retiro” tra un impegno mondano e l’altro.

Merito anche del cinema e della Tv. Proprio qui, all’Hotel Splendid di Bečići, nel 2006 sono state girate alcune scene di “Casino Royale” con James Bond.

Questa nuova destinazione di tendenza, che incarna la bellezza del Mediterraneo, con due chilometri di meravigliose spiagge – alcune private e riservate agli ospiti degli hotel – e un entroterra in cui si respira il fascino della natura più selvaggia, è un luogo autentico ancora tutto da scoprire.

Acqua cristallina, paesaggio da favola, colori da sogno, vegetazione lussureggiante, spiagge incantevoli, montagne austere e villaggi pittoreschi: una scenografia da film.

Lo snorkeling è tra le attività preferite di chi trascorre qui le vacanze, un paradiso per gli appassionati di mare: la costa, infatti, è orlata da spiagge, isolette e baie dove immergersi letteralmente in un mondo sottomarino di rara bellezza.

Bečići si trova a pochi chilometri dalla città di Budva (o Budua), con il suo centro storico, i monumenti medievali, le piccole boutique e le gallerie d’arte. La vita da spiaggia si alterna con quella “cittadina”, così da poter esplorare questo Paese ancora sconosciuto ai più.