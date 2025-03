Fonte: iStock Cosa vedera a Batumi, Georgia

Situata sulle rive del Mar Nero, Batumi è una delle località più affascinanti della Georgia e anche la seconda città più grande del Paese. Nonostante il suo mix di architettura moderna e storica, splendide spiagge e una vivace vita notturna, Batumi è una destinazione raramente inserita negli itinerari classici alla scoperta di questa nazione. Con una storia davvero lunga e antica, Batumi è stata per anni un centro importante per il commercio e la navigazione dato che ha sempre avuto una posizione privilegiata lungo le rotte commerciali tra Europa e Asia. Nel corso dei secoli, la città è passata sotto il controllo di diversi imperi, tra cui quello romano, bizantino e ottomano, prima di diventare parte dell’Impero Russo nel XIX secolo.

Durante l’epoca sovietica, Batumi è divenuta famosa per le sue piantagioni di tè e agrumi ma la cittadina ha anche vissuto periodi difficili a causa dell’ideologia comunista del tempo. Oggi, la città ha saputo reinventarsi come una moderna destinazione turistica, combinando il fascino del suo passato con un’architettura più moderna e un’atmosfera cosmopolita. Uno degli elementi più caratteristici di Batumi è il suo lungomare, noto come Batumi Boulevard che offre una spettacolare vista sul Mar Nero e rappresenta il cuore pulsante della città. Qui si trova anche la statua di Ali e Nino che racconta della travagliata storia d’amore di due giovani ragazzi, lui musulmano azero mentre lei georgiana cristiana.

Allo stato attuale delle cose i viaggiatori in possesso di passaporto italiano non devono richiedere alcun visto per la Georgia se vogliono visitare il Paese per turismo. Gli unici requisiti richiesti sono avere un passaporto in corso di validità e un soggiorno massimo in territorio georgiano di 365 giorni dalla data d’ingresso.

Dove si trova Batumi

Affacciata sul Mar Nero, Batumi si trova nella regione autonoma dell’Adjara lungo la costa sud-occidentale della Georgia. Distante circa 380 km dalla capitale Tbilisi, Batumi è vicina al confine con la Turchia. La città gode di un clima subtropicale, con estati calde e inverni mai troppo freddi che la rendono una destinazione ideale per tutto l’anno.

Nei mesi estivi a Batumi vengono organizzate numerose attività culturali e di intrattenimento, con festival ed eventi che animano soprattutto la zona del litorale. Le mezze stagioni sono l’ideale per chi vuole esplorare la città ma anche le zone circostanti, inclusi i Monti del Caucaso. In questi periodi, oltre alle temperature moderate è bello vivere lo spettacolo della fioritura primaverile o i colori dell’autunno.

Cosa vedere a Batumi

La Città Vecchia rappresenta il cuore storico di Batumi. Qui passeggiando per le vie è possibile ammirare una combinazione di architettura ottomana, influenze europee e atmosfere sovietiche, che riflettono il passato cosmopolita della città. Ecco, quindi, una guida ai luoghi da non perdere per immergersi nel vivace ambiente di questa cittadina e farsi conquistare dal suo fascino.

Piazza Europa

La scoperta di Batumi può partire da Piazza Europa dove si trovano edifici importanti come il Municipio che domina l’area con la sua maestosa architettura neoclassica. Al centro della Piazza, invece, si trova la statua di Medea che porta in mano il vello d’oro ed è stata realizzata dallo scultore Davit Khmaladze nel 2007. La statua che richiama il mito degli Argonauti vuole rappresentare un tributo alla lunga storia di questo territorio spesso collegato alle vicende dell’antica Grecia. Piazza Europa vanta anche monumenti, sculture e un’elegante fontana che viene illuminata la sera. Tutt’attorno, inoltre, si trovano moltissimi caffè, locali e ristoranti dove gustare prelibatezze georgiane come il khachapuri e il dolma, ovvero delle foglie di vite ripiene. Collegata a Piazza Europa si trova Batumi Plaza, un’altra grande piazza che ospita un enorme mosaico figurativo. Questo è stato creato nel 2010 dalla designer georgiano-svizzero Natalie de Pita-Amirejibi e con un’estensione di 106 metri quadrati è considerato uno dei più grandi.

Fonte: iStock

Batumi Boulevard

Batumi Boulevard è il lungomare della città che si estende per quasi 7 km e ospita aree relax ma anche negozi, ristoranti e locali. È l’ideale venire qui per trascorrere momenti speciali soprattutto al tramonto dato che si può ammirare un bellissimo panorama sul Mar Nero. È possibile fare camminate, noleggiare una bicicletta o fare un giro sulla ruota panoramica per vedere tutta la città dall’alto. Nei mesi estivi la zona ospita concerti ed eventi, tra cui il Batumi International Art-House Film Festival.

Fonte: iStock

Statua di Ali e Nino

Uno dei monumenti più iconici di Batumi è la statua di Ali e Nino, un’opera dinamica creata dall’artista georgiana Tamara Kvesitadze che racconta la struggente storia d’amore di due amanti. Ogni sera attorno alle 19 su Batumi Boulevard avviene uno spettacolo suggestivo e carico di emozione: le due imponenti figure di Ali e Nino si avvicinano lentamente, si sfiorano in un bacio e poi si allontanano. L’opera conosciuta anche come la “Statua dell’Amore” è ispirata al romanzo Ali e Nino pubblicato nel 1937. Scritto da Kurban Said, che non è il vero nome dell’autore ma solo uno pseudonimo, il libro racconta la tragica storia tra Ali, un giovane musulmano dell’Azerbaigian, e Nino, una principessa georgiana cristiana. La loro relazione, ostacolata dalle differenze culturali e religiose,, purtroppo viene resa impossibile dallo scoppio della rivoluzione sovietica. Il libro è diventato un classico della letteratura caucasica molto apprezzato anche in altre parti del mondo.

Fonte: iStock

Parco 6 Maggio

Per trovare un po’ di tranquillità dal caos della città ci si può recare al Parco 6 Maggio (o Parco Centrale), il polmone verde di Batumi. È possibile passeggiare nei suoi viali tra giardini ben curati, fiori e ponticelli, mentre al centro si trova un grande lago. Il parco ha anche una forte valenza storica, poiché il suo nome fa riferimento al 6 maggio 2004, data della visita del presidente georgiano Mikheil Saakashvili dopo le proteste di massa che hanno segnato un importante cambiamento politico nel Paese.

Torre dell’Alfabeto

La Torre dell’Alfabeto di Batumi è uno degli edifici più iconici della città. Alta 130 metri, questa torre celebra l’alfabeto georgiano, considerato uno dei più antichi al mondo. La sua struttura è davvero unica dato che ha un’architettura simile alla doppia elica del DNA con le 33 lettere dell’alfabeto georgiano lungo la facciata. La torre è stata completata nel 2012 e rappresenta un forte simbolo dell’identità culturale georgiana. All’interno della torre è presente un osservatorio panoramico che offre una vista spettacolare su Batumi e sul Mar Nero.

Orto Botanico di Batumi

Fondato nel 1912 dal botanico russo Andrey Krasnov, l’orto Botanico di Batumi ospita oltre 2.000 specie di piante provenienti da tutto il mondo. All’interno il sito è suddiviso in diverse zone geografiche che ricreano ambienti naturali di regioni come l’Asia orientale, il Mediterraneo, l’Himalaya, l’Australia, il Nord e il Sud America. Passeggiando tra i sentieri ben curati, si possono ammirare palme, magnolie, rododendri e molte altre piante esotiche che convivono armoniosamente con la vegetazione locale. Uno degli aspetti più affascinanti dell’orto è la sua posizione panoramica: essendo situato su una collina, offre viste spettacolari sul Mar Nero, rendendo la visita un’esperienza davvero unica.

Moschea Orta Jame

Per chi ama approfondire di più la cultura locale, una visita alla Moschea Orta Jame è imperdibile. Situata nel centro storico della città, Orta Jame si trova in un quartiere caratterizzato da una forte influenza multiculturale, dove si possono trovare anche chiese e sinagoghe, a testimonianza della convivenza di diverse religioni nella città. L’architettura dell’edificio religioso è semplice ma elegante, con una facciata in mattoni e un interno decorato con motivi tipici dell’arte islamica. Nonostante le sue dimensioni modeste, la moschea è un punto di riferimento per la popolazione musulmana di Batumi, che include sia georgiani musulmani sia comunità turche e azere.

Cattedrale di Batumi

Come già accennato, la Georgia è stata (ed è ancora) un territorio dove per anni hanno convissuto più religioni. Batumi è una città ricca di siti religiosi che descrivono alla perfezione questo pluralismo. La Cattedrale di Batumi nota anche come Cattedrale della Natività di Cristo è un imponente edificio religioso che domina il paesaggio della città. Questa cattedrale ortodossa è stata costruita seguendo lo stile dell’architettura tradizionale georgiana e all’interno conserva molti affreschi e icone sacre.

Fortezza di Gonio

A qualche chilometro dal centro di Batumi si trova la Fortezza di Gonio, un sito archeologico di epoca romana con oltre 2000 anni di storia. Secondo alcune leggende, qui sarebbe sepolto San Matteo, uno degli apostoli di Gesù. L’area è ricca di testimonianze storiche e permette di fare un viaggio nel passato, esplorando le mura fortificate e il piccolo museo che raccoglie i reperti archeologici rinvenuti nella zona.

Cosa fare a Batumi

Oltre a molti siti di interesse storico e architettonico Batumi è una cittadina che offre anche molte attività e cose da fare. La città è famosa per la sua vivace scena gastronomica che combina influenze georgiane, turche e russe. Per chi preferisce scoprire anche i paesaggi nei dintorni ci sono moltissime possibilità di organizzare passeggiate ed escursioni immersi nel verde. In alternativa, in estate si può ricercare un po’ di relax nelle spiagge della zona che sono dotate di tutti i servizi.

Assaggiare la cucina georgiana

La cucina georgiana è una delle più squisite al mondo e Batumi offre numerosi ristoranti dove provare specialità locali come il khachapuri adjariano (una barca di pane ripiena di formaggio e uovo), i khinkali (ravioli ripieni) e Pkhali, polpette di verdure, noci ed erbe. Assolutamente da assaggiare anche il vino georgiano che è noto per essere uno tra i più antichi della storia e viene ancora prodotto secondo un metodo tradizionale nato migliaia di anni fa. Per i più coraggiosi c’è anche una specie di grappa locale ad alta gradazione chiamata “chacha”.

Fonte: iStock

Escursioni nei dintorni

Non tutti sanno che Batumi è anche il punto di partenza ideale per escursioni nella natura. Tra le mete più interessanti c’è senza dubbio il Parco Nazionale di Mtirala che ospita diversi sentieri ma anche aree per picnic, aree campeggio, qualche rifugio e addirittura una zip-lane. Il nome “Mtirala” significa “piangente” in georgiano ed è stato dato a questo parco per le abbondanti piogge che rendono questa zona una delle più umide del Paese. Il parco è ricoperto da foreste di faggi, castagni e rododendri, è attraversato da fiumi e cascate spettacolari e ospita una grande varietà di flora e fauna. Tra i sentieri escursionistici più frequentati c’è quello che porta alla pittoresca Cascata di Tsablnari che è alta circa 28 metri.

A circa 30-40 minuti di auto da Batumi, nel cuore dell’Adjarian Highlands, si trova invece la spettacolare Cascata di Makhuntseti, alta circa 50 metri e circondata da una vegetazione rigogliosa. Poco distante, si può visitare il Ponte di Tamara, un antico ponte in pietra costruito in epoca medievale e attribuito alla regina Tamara, uno dei personaggi storici più amati della Georgia. Questa escursione è senza dubbio l’ideale per chi vuole combinare natura e storia.

Fonte: iStock

Mercato Centrale

Per un’esperienza a contatto con la popolazione locale è consigliato visitare il mercato centrale di Batumi che si trova proprio vicino al porto. Questo mercato è noto per offrire una vasta gamma di prodotti ittici freschi provenienti dal Mar Nero e qui vengono a rifornirsi molti abitanti ma anche i ristoratori. Per questo durante le mattinate (soprattutto nei fine settimana) è particolarmente affollato sia di turisti sia di locali.

Funivia Argo

La funivia di Argo parte da Batumi e arriva fino alla cima del monte Anuria a 250 metri al di sopra del livello del mare. Durante il viaggio e una volta arrivati in cima è possibile ammirare un panorama meraviglioso su Batumi, sul Mar Nero e sulle montagne che circondano la città.

In cima si trova anche l’Argo Cultural & Entertainment Complex, un complesso di negozi, caffè e ristoranti che è stato costruito ispirandosi alla storica nave di Argo. Narra la leggenda, infatti, che Giasone e gli Argonauti sarebbero venuti a cercare il vello d’oro proprio in quest’area e per questo Batumi ha voluto rendere omaggio a questi personaggi. Questo complesso è il luogo perfetto per fare shopping o gustare l’ottimo cibo georgiano accompagnati da una vista spettacolare.

Fonte: iStock

Rilassarsi sulle spiagge

Batumi è una delle località balneari più famose affacciate sul Mar Nero. Sebbene la zona abbia poche spiagge di sabbia, le sue coste di ciottoli offrono comunque un’ottima opportunità per prendere il sole e fare il bagno nel Mar Nero. Alcuni tratti di spiaggia sono liberi mentre altri presentano stabilimenti balneari con lettini, ombrelloni dove poter trascorrere delle ore di puro relax sotto il sole.