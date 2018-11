6 hotel ecologici che hanno rivoluzionato il turismo

editato in: da

Vacanze eco-friendly sono possibili sia in Italia che all’estero. Dagli alberghi ai B&B, ecco alcune tra le proposte più intriganti tra le quali scegliere.

Sempre più turisti indirizzano le proprie vacanze verso strutture sensibili alla tutela dell’ambiente. È possibile infatti organizzare un viaggio green, affidandosi a svariati hotel e B&B notoriamente ecologici, sia in Italia che all’estero. L’appeal di tali strutture è decisamente aumentato negli ultimi anni, considerando le condizioni precarie del nostro pianeta (per così dire) e la maggior attenzione a temi come il cambiamento climatico.

In Italia è possibile ammirare il Vigilius Mountain Resort, immerso nella natura delle Dolomiti. Tetto rivestito in foglie ed erba, strutturato per riuscire a conservare il più possibile l’energia, al fine di evitare un particolare impatto ambientale per il riscaldamento degli interni. Sulle Alpi, a Ledro, è invece possibile prenotare una camera presso l’Eco Ambient Hotel Elda, che vanta un arredamento ecologico, con prodotti totalmente a km 0, anche per quanto concerne il cibo proposto negli appositi locali.

Andando a sud, a Milazzo, in provincia di Messina, è possibile soggiornare nel Petit Hotel. Ogni camera vanta uno ionizzatore d’aria, arredamenti in legno e biancheria in tessuti naturali. Sono presenti delle apparecchiature elettroniche ma durante la notte viene consentita la loro totale disattivazione. Un modo per tutelare l’ambiente e il sonno degli ospiti.

Superando i confini italiani è possibile scoprire lo stupefacente Treehotel in Svezia. Ogni camera è una vera e propria casetta sollevata da terra e sospesa tra gli alberi. I clienti potranno così immergersi nella natura, allontanandosi dalla tecnologia, con un impatto quasi zero sull’ambiente circostante. Totale rispetto per l’ambiente anche in Australia, nel Queensland. L’enorme struttura del Paradise Bay è stata realizzata in modo da integrarsi al meglio con la fauna e flora circostanti, con il fabbisogno energetico quasi totalmente garantito dai pannelli solari installati.

Attenzione all’ambiente anche a New York, con il Crosby Street Hotel che vanta uno splendido orto al dodicesimo piano, dal quale si riforniscono gli chef per i piatti proposti ai tanti ospiti. Una vera e propria cucina a km 0. Infine, senza allontanarsi eccessivamente da casa, ecco il White Pod di Las Cerniers. Siamo nelle Alpi Svizzere, dov’è possibile soggiornare in una delle 15 piccole strutture in legno e materiale ecologico. Tanti pod sparsi per l’area, in pieno contatto con la natura, attorno allo chalet principale, che risale al 1800.