Il Sentiero dei Castellani, affascinante itinerario tra le bellezze liguri

Nel cuore della Val Vobbia, all’interno del Parco Regionale Naturale dell’Antola, c’è un sentiero che compendia magnificamente storia, tradizioni e natura.

Il sentiero dei Castellani attraversa il canyon scavato dal percorso del torrente Vobbia, che si è fatto spazio tra calcari e conglomerati modellando geologicamente il territorio con forme sinuose ed emozionanti.

Il Castello della Pietra è “solo” la punta di diamante di questa passeggiata, arricchita dalle testimonianze rurali della civiltà contadina, dai castagneti e dalle tante specie vegetali che qui proliferano, per non parlare degli scorci mozzafiato che rendono l’escursione una vera esperienza rigenerante nella natura.

Il sentiero panoramico da Torre

Il percorso ad anello che parte e si conclude a Torre (Vobbia) attraversa un sentiero estremamente panoramico che conduce direttamente al Castello della Pietra, attraverso folti boschi, massicce rocce e un ambiente naturale rigogliosissimo.

Anche grazie allo scarso dislivello, di appena 200 metri, il sentiero dei Castellani può essere intrapreso da chiunque abbia una buona preparazione fisica. Bisogna comunque prestare attenzione ad alcuni tratti esposti, soprattutto se in presenza di minori.

L’intero percorso è provvisto di segnaletica: i segnavia croce gialla vi condurranno al Castello della Pietra nel giro di 2 ore di camminata. La salita non è particolarmente ripida, ma è attrezzata con diverse panchine per facilitare le eventuali soste, oltre a un’area attrezzata per picnic nel verde. Mancano però le fonti d’acqua: tenetene conto nel preventivare le scorte da portare.

Il sentiero dei Castellani è stato inoltre recentemente ristrutturato: particolarmente suggestive sono le passerelle in legno e metallo addossate all’enorme blocco roccioso che sostiene il castello.

Il percorso dà anche modo di apprezzare la storia e le tradizioni della gente della valle, attraverso i ruderi che parlano della loro vita passata: dal secchereccio dove venivano fatte seccare le tante castagne qui raccolte alla piazzola del carbone, dove veniva prodotto il carbone dalla legna. Il punto forte del percorso è però il Castello della Pietra.

Il Castello della Pietra

Pochi castelli sanno essere scenograficamente suggestivi come il Castello della Pietra. L’antico fortilizio rappresenta un tutt’uno con la roccia che lo racchiude: due torrioni di conglomerato lo mantengono saldo nel loro abbraccio, nonostante possa sembrare costantemente in bilico.

Oculati interventi di ripristino hanno portato alla riapertura al pubblico del castello nel 1993. Oggi, è visitabile tramite visite guidate nei giorni festivi dei mesi estivi. La visita si snoda attraverso gli interni del castello: cisterne, segrete, camini, posti di guardia, camminamenti di ronda e sale di rappresentanza arricchite da ricostruzioni e reperti originali.

Un capolavoro dell’architettura castellana ligure che rappresenta una tappa obbligata per chi visita la Val Vobbia.