Heart 200: in Scozia, il nuovo trekking tra due parchi nazionali

Heart 200 è un nuovo percorso turistico di circa 200 miglia intorno a Perth, Stirling, The Trossachs e Highland Perthshire, il vero cuore della Scozia. Avventura, romanticismo, serenità: un itinerario misto che soddisfa ogni desiderio ed esigenza (adatto anche ai bambini) e che collega due parchi nazionali, il Loch Lomond & The Trossachs e il Cairngorms.

I visitatori possono fare anche escursioni esterne alle sei incredibili tappe suggerite, che partono dalla zona boscosa occidentale col suo straordinario Doune Castle, perfettamente conservato e rimasto nella sua struttura originale. Se non lo sapete, questo castello è stato la location di numerosi film: per gli amanti cinefili, nel 1974 è stato girato qui “Monty Python e il Sacro Graal”. I registi lo utilizzarono addirittura per realizzare quattro diverse fortezze. Nel 2013 invece è stato set della serie televisiva “Outlander”, un adattamento dei famosi romanzi di Diana Gabaldon. In ultimo, proprio qui è nato anche l’episodio pilota della serie “Il Trono di Spade”.

Il nord delle Highland riserva del resto incredibili sorprese: basti pensare al Loch Lay, uno dei più bei laghi di tutta la regione, uno spettacolo meraviglioso da vicino e lontano, o al tasso di 3000 anni, il Fortingall Yew nell’omonima cittadina, uno dei più antichi alberi di tutta la Gran Bretagna.

Potrete regalarvi anche una giornata ricca di adrenalina con il rafting ad Aberfeldy o il bungee jumping a Killiecrankie. Due volte più grande del Lake District, sarete accolti nel Parco Nazionale dei Cairngorm che ha più montagne, foreste, sentieri, fiumi, laghi, zone naturali, villaggi e distillerie di quante ne potreste esplorare in tutta una vita.

La Riverside East è ricca di fiumi che fanno da sfondo alle tante miglia di Heart 200. Sarà possibile fare una passeggiata a Pitlochry, luogo tranquillo per rilassarsi e immergervi nella splendida cornice dell’Highland Perthshire lungo il fiume Tummel. Vicino alla città di Dunkeld, si trova la Foresta dell’Hermitage, un bosco fiabesco, ideale per fare passeggiate tra cascate e fiumi: qui si trovano gli alberi più alti di tutto il Regno Unito, che si dice abbiamo ispirato persino J.R.R. Tolkien, l’indimenticabile creatore de Il Signore degli Anelli.

Con i suoi 188 km, il fiume Tay è il più lungo della Scozia e il sesto in tutto il Regno Unito. Nel suo percorso verso il mare attraversa diverse città, tra cui Dundee e Perth, in mezzo alle quali si apre il delta che sfocia nel Mare del Nord in un altro grande fiordo scozzese.

In questa zona, si trova anche la foresta di Birnam, molto famosa per il suo legame con una delle più note tragedie di Shakespeare, il Macbeth.

Merita una visita singola Perth – quarto step del tour -, la capitale della Scozia sulle rive del fiume Tay. Soprannominata la “Bella città” in memoria del romanzo di Sir Walter Scott, La bella fanciulla di Perth (1828), è ricca di architetture da vedere come l’Huntingtower Castle o lo Scone Palace.

Al confine meridionale, vi troverete immersi nella magia del Medioevo: Abbotsford, la meravigliosa residenza di Sir Walter Scott, il pittoresco Castello di Stobo, il Castello Thirlestane, la Foresta di Glentress e Pease Bay: splendida baia, un paradiso per i surfisti.

Imperdibile la Grey Mare’s Tail, una cascata di circa 90 metri, formatasi durante l’ultima glaciazione.

Ultima tappa a Stirling, dove si conclude il vostro viaggio e risiede una buona parte del patrimonio storico scozzese. Per la sua posizione strategica, ricevette anche il nome di “Porta delle Highlands”. Si può girare a piedi e basta un giorno per visitarla tutta. Bellissimo il castello, una delle fortezze più grandi e importanti di tutto il Regno Unito, situato su di una rocca che anticamente era un vulcano.

Heart 200 ha un sito web dedicato che include una vasta gamma di opzioni di alloggio, tra cui hotel a cinque stelle, pensioni e campeggi: lasciatevi ispirare dalla magica Scozia!