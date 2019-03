Paparoa Track, il nuovo spettacolare cammino della Nuova Zelanda

editato in: da

Dopo più di due decenni si deve registrare l’aggiornamento delle Great Walks in Nuova Zelanda. Da ottobre 2019 spazio al Paparoa Track.

Per la prima volta in 25 anni è stato aggiunto un nuovo percorso alle storiche Great Walks in Nuova Zelanda. Si tratta del Paparoa Track, situato sulla costa ovest. Si estende per circa 57 km, passando attraverso lo spettacolare paesaggio neozelandese. Per la sua totale apertura si dovrà attendere ottobre 2019, quando sarà possibile cimentarsi in questa vera e propria avventura, che impegnerà gli appassionati per più giorni, conducendoli attraverso foreste pluviali e panorami montuosi, dal Mar di Tasman alle Alpi meridionali.

Il Paparoa Track ha tutte le carte in regola dunque per essere annoverato tra i percorsi privilegiati delle Great Walks, tutelate dal Dipartimento per la conservazione, con paesaggi dalle spiagge alle foreste. Il percorso si trova nel Paparoa National Park, con percorsi di trekking consigliati soltanto a dei veri esperti. Il Dipartimento ha lavorato proprio in tal senso, generando un percorso più accessibile, che possa stimolare il turismo nell’area. Una mano tesa anche alle comunità locali, che potranno aggiungere nuove possibilità di guadagno alla morente industria mineraria.

Chi volesse cimentarsi in questo percorso interamente a piedi, impiegherà circa 3 giorni per completarlo. Un giorno in meno in media invece per chi opta per la bicicletta. Perdersi non è un’opzione, considerando l’abbondanza di segnaletica ma soprattutto il generale senso unico del percorso. Meglio prepararsi a un primo giorno molto impegnativo, con il sentiero caratterizzato quasi interamente da salite. Nei giorni rimanenti però, superate le alture montuose, ci si consolerà con aree pianeggiati o in leggera discesa.

Come in ogni percorso delle Great Walks della Nuova Zelanda, anche questo tracciato garantisce panorami incredibili e molto variegati. Nella foresta ci si ritroverà immersi nella più fitta vegetazione, per poi venirne fuori e lasciarsi travolgere dall’impatto suggestivo dell’oceano. È questo inoltre un modo per commemorare le 29 vittime della tragedia della Miniera del fiume Pike, avvenuta nel 2010. A loro è dedicato il Pike 29 Memorial Track, la parte più breve del percorso e dunque facilmente percorribile da tutti i turisti. I parenti delle vittime hanno collaborato con il Dipartimento per la conservazione, includendo l’area della miniera nel Paparoa National Park.