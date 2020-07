Vacanze slow e zaino in spalla: i cammini più suggestivi d’Italia

Oltre alle spiagge e alle città d'arte, c'è tutta un'altra Italia da scoprire, con lo zaino in spalla. Una serie di itinerari e cammini suggestivi per immergersi nella natura del nostro Belpaese, per scoprire luoghi nuovi e godere di paesaggi indescrivibili. Trainline, app leader per viaggiare in treno e pullman in Europa, ha selezionato ben sette itinerari da non perdere quest'estate a cui si aggiungono altre due mete selezionate dalla redazione di SiViaggia.