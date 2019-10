Trekking urbano 2019, gli itinerari più suggestivi d’Italia

Il trekking urbano è la nuova frontiera del turismo lento, che si sviluppa lontano dai circuiti più frequentati e permette agli "escursionisti" di ammirare gli angoli più segreti di alcune splendide città ricche di arte e di storia. D'altronde, per conoscere davvero un luogo in tutta la sua bellezza, non c'è modo migliore che attraversarne le sue viuzze più recondite e rimanere affascinati dalle piccole perle nascoste. È così che è nato un evento ormai giunto alla sua 16esima edizione, che nel 2019 coinvolge ben 49 città sparse su tutto il territorio italiano. Abbiamo raccolto per voi alcuni dei percorsi più belli, adatti anche ai meno allenati.