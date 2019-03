Alicudi, l’isola regina del trekking nel Mediterraneo

Alicudi è un’isola che si presta in modo particolare all’attività escursionistica. Non a caso è stata definita come “L’isola regina del trekking nel Mediterraneo”. Alicudi è unica per la sua conformazione fisica. Non esiste nel territorio italiano un altro luogo simile; qui non è arrivata la ruota e gli spostamenti si fanno necessariamente attraverso le mulattiere, uniche vie di collegamento che danno accesso sia alle singole case sia agli angoli più incantevoli e remoti di questa piccola isola siciliana