I borghi più belli della Lombardia per un’estate alternativa

I borghi sono una vera e propria ricchezza del nostro territorio. Piccoli gioielli pregni di bellezza e che si trasformano in destinazioni ideali durante tutto l'anno. Tuttavia, d'estate assumono delle sfumature che li rendono ancor più magici. Proprio per questo motivo oggi vi portiamo allo scoperta dei meravigliosi borghi della Lombardia, paesi lontani dal mare, ma perfetti per chi cerca qualcosa di alternativo da fare durante la bella stagione.