I borghi più alti d’Italia, bellezze mozzafiato

Che siate grandi amanti della montagna o meno, i meravigliosi borghi di alta quota non possono che lasciarvi a bocca aperta. Incantevoli paesini abbarbicati tra le Alpi, in uno scenario di rara bellezza, questi veri e propri gioielli possiedono un fascino tutto loro, sia in estate che in inverno: se infatti durante la stagione più fredda dell'anno vengono presi d'assalto dai turisti che amano sciare, non appena la neve inizia a sciogliersi mostrano il loro lato più dolce, con ampie distese verdi e panorami suggestivi. Andiamo dunque alla scoperta dei borghi più alti d'Italia.