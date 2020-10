I borghi sul mare ideali per l’autunno

È cosa nota a livello universale che l'Italia sia una terra ricca di affascinanti borghi pregni di storia. Sono uno più bello dell'altro e tutti con patrimoni di inestimabile valore. Ma ci sono alcuni, quelli sul mare, che con i colori di cui si tingono in autunno diventano ancor più suggestivi. E proprio per questo motivo oggi andremo a scoprire insieme i borghi sul mare italiani da visitare in autunno.